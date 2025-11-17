育児休業中だった主人公・里美は、家族が増えた幸せの絶頂から一転。夫・壮太(32歳)の突然の退職と、無謀な起業計画に直面してしまいます。『1400万円借金夫と離婚した話』第1話をごらんください。 育休中の里美(31歳)は、夫・壮太(32歳)から突然の退職と独立を告げられる。楽観的で無責任な夫は、里美の反対を無視し、なんと1000万円を借りて会社を設立。里美は絶望的な不安にさいなまれます。 突然、夫が会社をやめた