11月17日の新潟県内は広い範囲で午後から雨となりました。18日は冬型の気圧配置となり、雨や雪が降る所がある見込みで、最高気温は11月17日と比べ10℃以上下がる所がある予想です。 広い範囲で晴れ間が広がった11月17日朝の県内。【記者リポート】「新潟市中央区。やや冷たい風は吹いていますが、日差しが出ていて暖かい陽気です」朝は阿賀町津川で最低気温がー0．6℃と今シーズン最も低くなった一方、日中の最