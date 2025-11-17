大相撲の高砂一門は１７日、福岡市内で会合を開き、来年１月の初場所後に実施される予定の日本相撲協会の役員候補選挙（２年に１度）で、理事候補に現職の八角理事長（元横綱・北勝海）、副理事候補には現職の若松親方（元幕内・朝乃若）を立てることを決めた。若松親方は取材に応じ「何も変わらない」と従来通り変更しないと明言した。八角理事長は２０１２年から理事を務めている。