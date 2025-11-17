大相撲の時津風一門は１７日、福岡市内で会合を開き、来年１月の初場所後に実施される見込みの日本相撲協会の役員候補選挙で、理事候補に現職の伊勢ノ海理事（元幕内・北勝鬨）に加え、新たに追手風親方（元幕内・大翔山）を擁立することを決めた。