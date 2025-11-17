「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）が雰囲気ガラリの姿を披露し、注目されている。１７日までにインスタグラムで黄色のハートの絵文字をつづると、金髪姿での自撮りショットを公開。普段の雰囲気とはまた違った、ギャル風のスタイルになっている。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「金髪似合ってる」「全部のスタイリングが天才的な可愛さ」「めっ