これからの寒い時期に煮つけなどで重宝する『カレイ』をご紹介します。新潟市中央卸売市場にいま、北海道から届き始めているのが、カレイの中でも高級品といわれる『ナメタガレイ』です。【山津水産小出大輝さん】「このぬめりが強いのが非常に大きな特徴。このぬめりを見ることで鮮度を把握することができる」鮮度が落ちるとぬめりが茶褐色に変化してくるため、ぬめりの透明感があるものが新鮮なカレイを選ぶポイントです。11月