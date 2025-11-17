オリエンタルランドが17日、2026年度の東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーのイベントスケジュールを発表。『ディズニーパルパルーザ』第6弾として『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』を実施することを発表しました。東京ディズニーランドでは、2026年4月9日から6月30日まで『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』が開催されます。今年1月から3月まで『ディズニー・パルパルーザ』第3弾として開催され