17日午後4時ごろ、山梨県甲斐市の田んぼで「枯れ草が燃えていて人が倒れている」と通行人から110番があった。甲斐署によると、枯れ草約800平方メートルが燃え、焼け跡から体の一部が燃えた性別、年齢不明の1人の遺体が見つかった。地元消防によると、近所に住む90代男性とみられ、署は身元と出火原因を調べる。