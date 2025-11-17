日に日に冬の寒さが強まる中11月17日、NST本社にクリスマスツリーが設置され、集まった児童たちがイルミネーションの点灯式を行いました。【長谷川珠子アナウンサー】「NST本社には高さ4mの大きなクリスマスツリーが設置され、子どもたちが飾り付けを行います」新潟市中央区のNST本社では17日、南万代小学校の児童が12月のクリスマスに向けて大きなクリスマスツリーの飾り付けを行い、サンタさんへ