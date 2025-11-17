家の鍵を持つのは、自由に家に出入りできるということです。家の鍵はプライバシーの根幹ではないでしょうか。『実母に合鍵って渡している？今日、玄関ドアを交換したから合鍵を作りに行ってくる。実母が「鍵が閉まっていたら悲しい。合鍵があれば気持ちが落ち着く」って言うから……』実母に押し切られ、合鍵を渡したという投稿者さん。すると大学生の娘さんからは「またおばあちゃんがきている。洗濯ものを勝手に取り込んで、派