明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆時間がいくらあっても足りないと感じるかもしれません。大切なのは、浮かんできたアイディアをすぐに実行に移す事です。B型の運勢……★★★★★一発大逆転のある日。これまでうまく行かなかった事が好転しそう。普段以上の実力が発揮できるので、積極的な行動にでると吉です。O型の運勢……★★☆☆☆