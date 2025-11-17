巨人の中畑清ＯＢ会長（７１）が１７日、大阪市内で行われた「山田雅人かたりの世界」にゲスト出演。阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）とともに爆笑のトークショーを繰り広げた。中畑ＯＢ会長は、掛布ＯＢ会長が阪神の来季の打順構想を話すのを、うらやましそうな視線で見つめた。今季３位で終えた巨人の来季については「不安でしょうがない」と率直な胸の内を語った。「慎之助（阿部監督）は一生懸命だけど、まだ阪神に対抗でき