昨年までドジャースに在籍し、今季はレッズでプレーしたギャビン・ラックス内野手とモリー・オーボイルさんの結婚式が１５日（日本時間１６日）、カリフォルニア州の超高級ホテルで行われ、ロバーツ監督夫妻をはじめ、フリーマン夫妻、スミス夫妻、ロハス夫妻らドジャースの仲間達が多数出席した。会場となったのは、ロサンゼルスとサンディエゴの中間にあるビーチタウン、デイナポイントの海辺の断崖の上に建つウォルドーフ・