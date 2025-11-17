■親切のつもりで掃除しようとした私が悪い？Aの怒鳴り声が止んだあと、部屋の中に静寂が落ちました。まだ早朝で、窓の外では鳥の声だけが聞こえます。私はハンカチを握ったまま立ち尽くし、どうしてこんなことになったのか分かりませんでした。やっとの思いでそう言うと、Aは布団の方を向いたまま「いいから」と短く返しました。その声には、怒りよりも苛立ちの残り香のようなものがありました。私は黙ってハンカチを片づけ、そっ