ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■天秤座（てんびん座）カード：ワンドの7（逆位置）守りに入りすぎて心が疲れている。完璧な自