ドル円１５４．８５近辺、ユーロドル１．１５９５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、緩やかなドル買い圧力が継続。ドル円は高値を154.87付近に小幅更新。ユーロドルは1.16台割れ水準と上値重く推移。米１０年債利回りは４．１１％台まで低下して、足元では４．１２％台。欧州株は引き続きマイナス圏推移。米株先物ではダウ先物が小安い。 このあとのＮＹ時間にはニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）