巨人のＯＢ会長・中畑清氏が１７日、大阪市内でタレント・山田雅人の舞台「かたりの世界」に阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）とゲスト出演した。イベント終了後の取材で来季限りで巨人のＯＢ会長を退任することを明言。「俺は来年でやめる」と自ら切り出した。１９年１２月に柴田勲氏に代わり、就任していた。「最後の置き土産としてね」と来年に巨人―ＤｅＮＡのＯＢ戦を行うことも断言。「ＯＢ戦もお客さんが