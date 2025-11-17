HANAのKOHARUが、自身の恋愛の悩みから、交際相手の候補が現れた場合、プロデューサーのちゃんみなとBMSGの代表取締役CEO・SKY-HIの「面接」が必要であることを明かした。【映像】ちゃんみなの面接11月13日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』は、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、この日はHANAの恋愛相談を展開、ゲストにTAKAHIRO、JISOO（HANA）、KOHARU（HANA）が登場