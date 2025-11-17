サッカーの第１０４回全国高校選手権大会（読売新聞社など後援）の組み合わせ抽選会が１７日、都内で行われ、連覇を狙う前橋育英は初戦の２回戦で神戸弘陵との対戦が決まった。国立競技場で１２月２８日に行われる開幕戦は早稲田実と徳島県代表の顔合わせとなった。大会には、都道府県予選を勝ち抜いた４８チーム（東京は２チーム）が出場し、準決勝は来年１月１０日、決勝は同１２日に国立競技場で行われる。選手宣誓は専大北上