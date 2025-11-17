Image: Amazon.co.jp この記事は2025年6月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 ちょっと外に出てランニングをしようと思っても貴重品をどうするか悩みますよね？ 「途中、自販機で飲み物を買いたい」「スマホで音楽を聴きながら運動したい」なんて方も多いと思います。そこでSALOMON（サロ