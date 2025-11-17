17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円安の5万150円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては173.91円安。出来高は4243枚となっている。 TOPIX先物期近は3337.5ポイントと前日比5ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.03ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物