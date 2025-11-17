Image: JVCKENWOOD 国内メーカーのJVCケンウッドが展開するVICTOR（ビクター）ブランドより、史上最高音質を謳うハイファイ対応の完全ワイヤレスイヤホン「WOOD master」が、11月20日より販売されます。同メーカー独自技術の“木でできた振動板”と、傷が目立ちにくくなる特殊な塗装が特長の高級フラッグシップモデルです。傷がついても自己修復する