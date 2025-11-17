大リーグ評論家のAKI猪瀬氏が17日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。ドジャース大谷翔平の妻・真美子さんも所属する「夫人会」について解説した。猪瀬氏は「アメリカでは『wives（ウィーブス）』って表現をするんですけど。チャリティー活動、フードバンクで食べ物を集めて貧しい地区に送ったり、ママ会のような、ある奥様の誕生日を盛大に祝ったりする2つの顔を持つ素晴らしい組織」と主な活動を紹