自民党と日本維新の会は１７日、国会内で連立政権合意書に明記した「今国会での衆院議員定数の１割削減」などの議論を行う与党選挙制度に関する協議体会議を開いた。先週１２日に初会合が開かれ、この日は２回目。自民党の加藤勝信前財務相と維新の浦野靖人選対委員長代理が終了後、報道陣からの取材に応じた。自・維による選挙制度に関しての論点は?議員定数の数?定数削減の方法とスケジュール?定数削減の実効性確保につい