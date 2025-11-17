俳優の篠原涼子さん（52）が来年スタートの新ドラマで刑務官役に初挑戦することが決定しました。篠原さんが刑務官役に初挑戦するのは『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』。真面目な刑務官が殺人犯と出会い、その後一緒に脱獄する衝撃的な物語となっています。そんなドラマの内容にちなみ、“最近身の回りで衝撃的な出来事が起こったか”を聞かれた篠原さんは「この間、自分でナッツを買ったんですよね。甘いのか