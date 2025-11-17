◆第６１回福島記念・Ｇ３（１１月２２日、福島競馬場・芝２０００メートル）第６１回福島記念・Ｇ３（２２日、福島）で重賞初制覇を目指すニシノティアモ（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、３連勝中と勢いに乗っている。前走の甲斐路Ｓを勝ってオープン入りしたばかりでも、充実ぶりが目を引く。上原佑調教師は「前走はいい勝ち方。器用な馬なので舞台は問わないし、勢いを大事にしたいです」と期待の方が大き