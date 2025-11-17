アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のみりにゃこと大谷映美里が１７日までにＳＮＳを更新。ハーフツイン姿を公開した。インスタグラムで「愛知イコラブ８周年ツアーｉｎ愛知ありがとうございました」と書き始め、「皆さんがあたたかくってぽかぽかの２日間だったよ楽しかった〜！！！ぴよりんも食べた」とつづって、ツインテールの大谷がケーキを持った姿や「＝ＬＯＶＥ」メンバーの音嶋莉沙との２ショットなどをアップした。