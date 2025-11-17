政府は１７日、東京都内で国家戦略特別区域会議を開いた。マンションの居室や戸建て住宅で宿泊営業が可能となる「特区民泊」を巡り、大阪府と大阪市が、個人や事業者からの新規申請の受け付けを来年５月２９日で終了することを提案した。特区民泊制度の変更には、首相の認定を得る必要があり、政府は今月末頃にも正式に判断する。提案したのは、大阪市と、大阪府が所管する２９市町村。これとは別に同府内の中核市の八尾、寝屋