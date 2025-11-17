松任谷由実（71）の全国ツアー「THE WORMHOLE TOUR 2025−26」が17日、東京・府中の森芸術劇場どりーむホールでスタートした。26年末まで、全72公演を展開する。荒井由実、松任谷由実の歌声を学習したAIによる第3の声、Yumi AraIが“参加”した最新アルバム「Wormhole／Yumi AraI」の世界観を詰め込んだ構成。ステージ上に出現させた時空トンネル、ワームホールから登場し、「ジャコビニ彗星の日」で幻想的に幕開け。過去や未来を