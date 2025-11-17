2026年1月よりTBSほかにて放送開始されるTVアニメ『シャンピニオンの魔女』のオープニング主題歌をロス、エンディング主題歌をMs.OOJAが担当することが決定。また第3弾キャストとして、福島潤、加藤英美里、岡咲美保、福圓美里の出演も発表された。 参考：アニメキャラにも反映されていく？「赤ちゃんの名前ランキング2025」からトレンドを考察 本作は、『学園アリス』を代表作に持つ、2019年より白泉社「マンガPark