いま、札幌市の駐輪場やホームセンターで自転車の預かりサービスが人気となっています。札幌圏でのサービスの一部を紹介します。『札幌市西２丁目線地下自転車等駐車場ほか６か所』・１１月１７日に予約開始・１台２０００円から２３００円・１２月１日から預け入れ開始で２０２６年３月末まで西２丁目の駐輪場の受け入れ可能台数は６７０台です。１７日受け入れ開始ですが、正午時点ですでにおよそ８０台