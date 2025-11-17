タレントのジョナサン・シガーがこのほど、ブランドアンバサダーを務めるスーパーマーケット「フードウェイ」の新テレビＣＭを自ら企画・提案した。九州を中心に関東、東海、広島エリアで展開する同スーパーマーケット。新ＣＭでは「食卓をもっと楽しく、もっとおいしく」をテーマに、同社のこだわりの鮮度と人とのつながりを、ユーモアと温かみをもって表現した。ジョナサンは「フードウェイは、行くだけで元気になれるお店