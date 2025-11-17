昨シーズンまでヴェルカに在籍していた、佐世保市出身の髙比良が所属する「秋田ノーザンハピネッツ」と、ホームでの対戦となった長崎ヴェルカ。 15日GAME1の第1クオーターは、凱旋試合となった秋田の髙比良にスリーポイントを決められますが、第2クオーターには逆に5本のスリーポイントを沈め、12点をリードして折り返します。 第3クオータ}