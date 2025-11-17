阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）が１７日、大阪市内でタレント・山田雅人の舞台「かたりの世界」に巨人ＯＢ会長・中畑清氏とともにゲスト出演した。掛布氏は来季の打順についても言及。ドラフト１位ルーキー・立石（創価大）を３番に置くプランを披露した。「３番は立石で、４番は佐藤輝で立石を育てる、５番は森下、６番は大山。（ドラフト１位）カルテットですよ」と期待した。３番・立石については「佐藤の