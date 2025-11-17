天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、初の公式訪問先となるラオスに到着されました。愛子さまは日本時間のきょう午後10時前、タイ・バンコクを経由してラオスの首都・ビエンチャンの空港に到着されました。今回の訪問は日本とラオスの外交関係樹立70周年にあたり、ラオス政府から招待を受けたものです。首都ビエンチャンでは、トンルン国家主席の表敬訪問やソーンサイ首相らとの面会、晩さん会などにのぞむほか、不発弾の被害を伝え