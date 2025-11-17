日産自動車の追浜工場（手前）＝５月、横須賀市経営再建中の日産自動車が追浜工場（横須賀市）の車両生産を打ち切る時期を当初の方針通り２０２８年３月と正式に決めたことが１７日、わかった。少なくとも従業員約１６０人分の業務を維持する決定と併せ、労働組合に今月上旬に通知した。日産は生産終了時期の方針を「２０２７年度末」と７月に発表していたが、日産自動車九州（福岡県苅田町）への移管の進展次第でずれ込む場合