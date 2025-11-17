2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、透明感のあるビジュアルとエモーショナルな歌声で魅了するTHE BOYZの癒し担当・NEWが登場。“最新のNEW”をアップデートしてお届けします。儚げビジュ×エモーショナルな歌声で魅了する・NEWCheck! NEW（ニュー）生年月日：1998年4月26日血液型：B型ポジション：メインボーカル透明感のある儚げなルックスとエモ