17日からラオスを公式訪問する天皇皇后両陛下の長女、愛子さまがさきほど首都ビエンチャンに到着されました。愛子さまは現地時間の17日午後7時半すぎ（日本時間午後9時半すぎ）、ラオスの首都ビエンチャンのワッタイ国際空港に民間機で到着されました。6日間のラオス公式訪問は、日本との外交関係樹立70周年の節目に当たるもので、愛子さまにとって初めての外国公式訪問となります。また愛子さまの外国訪問は2018年、サマースクー