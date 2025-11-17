人気ラーメン系ユーチューバー・SUSURU（32）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。11月6日に第2子女児が誕生したことを報告した。動画の冒頭で「私、SUSURU、第2子が誕生しました。今回ね、女の子となっております」と報告した。また、愛娘の誕生日が自身のチャンネル「SUSURU TV.」の10周年記念の日であることを明かし「凄い偶然じゃない？10周年の日に娘が産まれるっていう」と感激の面持ち。出産に立ち会ったこと