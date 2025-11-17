17日、政治団体「NHKから国民を守る党」（以下、NHK党）副党首の斉藤健一郎参議院議員が離党を表明した。斉藤議員はNHK党唯一の国会議員。斉藤議員は参議院比例区で、ガーシー元議員の“除名”に伴い繰り上げ当選している。【映像】斉藤議員の離党表明会見記者から「比例で通ったということで、離党するなら議員辞職という行動は考えていないのか？」と問われた斉藤議員は、「それは立花党首から『議員辞職しろ』と言われたら