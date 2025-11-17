2025年7月から9月までのGDPは前の3か月と比べて年率換算1.8%のマイナスで、2026年、日本の名目GDPは、インドに抜かれ世界5位になる見込みです。【写真を見る】GDPで順位が下がると…「トランプ関税」でGDPが年率1.8%マイナスに2025年7月〜9月までのGDPは、前の3か月と比べて年率換算で1.8%のマイナスになりました。その要因の1つが、「トランプ関税」です。アメリカ向けの自動車の輸出が大幅に落ち込むなど、トランプ関税の影響が