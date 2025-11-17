子どもたちの元気な声が響きました。大村市の八幡神社で子供相撲大会が行われました。 「はっけよい のこったのこった」 神社の相撲場で開かれた、松原子供相撲大会。 大村市内の11の小学校から約40人が参加しました。 団体のリーグ戦や個人戦などが行われ、子どもたちは白熱した取組を披露しました。 （個人戦5年生の部 優勝 米田 光希さん） 「緊張感があったけどその壁も突破して優勝できてよ