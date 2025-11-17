神戸市長田区の神戸市立医療センター西市民病院で患者の女性の下半身を触るわいせつな行為をしたとして、医師の男が逮捕されました。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、神戸市立医療センター西市民病院の消化器外科医・大野貴嗣こと姜貴嗣容疑者（５６）です。警察によりますと姜容疑者は今年８月、院内の病室で、入院していた患者の女性（３０代）の下半身を触った疑いがもたれています。姜容疑者は診察と称して病室に入