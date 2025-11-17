17日午前、新潟市北区の会社事務所で60代男性の右手をバールで殴ったとして51歳の男が現行犯逮捕されました。暴行で現行犯逮捕されたのは、自称新潟市東区に住む自営業の男(51)です。男は17日午前9時すぎ、新潟市北区の会社事務所で60代男性の右手をバールで殴る暴行をしました。事件は会社の関係者から電話で「バールを持った男が事務所で暴れているのを社員で押さえつけている」と通報があり発覚。警察により