ジュニアの5人組「KEYTOLIT」の井上瑞稀（25）が17日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜後8・00）に出演。最近やってしまった失敗を明かした。この日のトークテーマ「おマヌケSP」で、自身の恥ずかしかった「おマヌケな失敗」を聞かれた井上は「コロナ禍の時にリモート飲みってはやったじゃないですか」と話し始め「リモートの背景を変えられるんですよ。それで背景を変えて友達と遊んでいたんです」