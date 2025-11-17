高市首相は１８日午後、日本銀行の植田和男総裁と面会する。金融政策や経済・物価情勢の見通しについて意見交換が行われるとみられ、金融市場では面会の時期を巡って注目が集まっていた。首相と植田氏は１２日の経済財政諮問会議で顔を合わせていたが、高市政権が１０月２１日に発足して以降、２人の面会は行われていなかった。歴代首相と日銀総裁は定期的に面会しており、石破前首相は昨年１０月、政権発足直後に植田氏と面会