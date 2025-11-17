元楽天監督の平石洋介さんが１７日、都内で楽天・浅村栄斗内野手と著書「人に学び、人に生かす（ワニブックス）」出版記念スペシャルトークショーを行った。イベントでは今季浅村が達成した通算２０００本安打の話題もあがった。平石さんは浅村の記録達成直前、中継・解説の仕事で楽天の試合を５試合ほど担当したというが「この５試合で達成しなかったんです」と“持ってない話”を吐露。また記録に王手がかかった状況について