【モデルプレス＝2025/11/17】俳優の山田裕貴と佐藤二朗が17日、都内で開催された映画『爆弾』大ヒット御礼舞台挨拶に出席。山田が、観客動員数100万人突破に感謝を伝えた。【写真】舞台挨拶中に目頭を押さえる大物俳優◆山田裕貴「爆弾」原作は、日本最大級のミステリーランキング『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で堂々の1位を獲得した