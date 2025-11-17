本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 11/17 EUR/USD 1.1400 (11億ユーロ) 1.1440 (5.2億ユーロ) 1.1550 (8.93億ユーロ) 1.1700 (11億ユーロ) 1.1800 (11億ユーロ) USD/JPY 155.00 (5.3億ドル) USD/CAD 1.4000 (5.17億ドル) ユーロドルは上下に分散、1.1550がやや近い水準、ドル円は155.00がピンポイント、ドルカナダも1.4000がピンポイント