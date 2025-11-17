モデルでタレントの滝沢カレン（33）が17日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜後8・00）に出演。最近まで勘違いしていた言葉を明かした。この日のトークテーマ「おマヌケSP」で、自身の恥ずかしかった「おマヌケな失敗」を聞かれた滝沢は「ずっと、“じゃっかん20歳です”ってよくニュースで聞いていたんですよ。で、“若干20歳”って、どっちなのってずっと思っていて。19歳だけと20歳にもうなることを